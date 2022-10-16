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Спорт16 октября 2022 6:20

Жители Наровчатского района теперь будут заниматься на новой спортплощадке

На ней завершается монтаж спортивно-технологического оборудования, которое позволит готовить жителей к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

«Новые тренажеры, комфортное место, прекрасный вид. Для жителей района это важно, так как создание спортивной инфраструктуры является ключевым фактором для вовлечения населения в регулярные занятия спортом, соблюдения здорового образа жизни», – сказала глава администрации Наровчатского района Алевтина Решетченко.

«Спортивный объект, включающий в себя гимнастические скамьи, перекладины, брусья, силовые и кардиотренажеры, расположен в центре Наровчата, рядом с бассейном «Волна».

В таких современных условиях приятно заниматься спортом», – отметил руководитель центра тестирования ВФСК «ГТО» Наровчатского района Артур Ревнивцев.

Всего в Пензенской области в этом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» будет сооружено пять таких площадок.

Возможность заниматься на новом оборудовании появится у жителей Наровчатского, Спасского, Белинского, Бессоновского и Неверкинского районов.