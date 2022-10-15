Следователи СК Мордовии разыскивают без вести пропавшего

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Житель села Русские Найманы находился в селе Большие Березники в доме по улице Больничная. В вечернее время он вышел из квартиры и с тех пор о его месте нахождения ничего не известно.

Был одет: в черную кожаную удлиненную куртку, черные брюки, коричневые ботинки, на голове была черная шапка с помпоном.

Приметы: волосы светлые, среднего телосложения, картавит.

По факту его безвестного исчезновения в 2002 году возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следственные органы СК России по Республике Мордовия обращаются к гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Тренина, либо обстоятельствах его исчезновения, с просьбой сообщить об этом в Чамзинский межрайонный следственный отдел по телефону: 8(83437) 2-14-06 или 102.