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Звезды15 октября 2022 8:24

В Пензенском драматическом театре поставят спектакль об ополченцах Донбасса

Его премьера запланирована на май 2023 года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В основу спектакля положена только что законченная повесть «Зов. Три истории» российского писателя Виктора Бушмина. Автор предоставил свой текст для переработки после разговора с художественным руководителем театра Сергеем Казаковым.

Спектакль расскажет о трех добровольцах, которые волей случая оказались в одном окопе на Донбассе: профессиональном военном, программисте и медсестре.

Разработкой пьесы занимается руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов, режиссером выступит Никита Кузин.