В Пензенском драматическом театре поставят спектакль об ополченцах Донбасса

В основу спектакля положена только что законченная повесть «Зов. Три истории» российского писателя Виктора Бушмина. Автор предоставил свой текст для переработки после разговора с художественным руководителем театра Сергеем Казаковым.

Спектакль расскажет о трех добровольцах, которые волей случая оказались в одном окопе на Донбассе: профессиональном военном, программисте и медсестре.

Разработкой пьесы занимается руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов, режиссером выступит Никита Кузин.