Новая дорога в микрорайоне Арбеково строится с опережением графика

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Контракт на строительство был заключен в мае этого года. Как отметил заместитель главного инженера ООО «Автодорога» Михаил Глаголев, на сегодня уже готова канализация и почти завершено формирования насыпи земляного полотна.

- На данной дороге будут установлены четыре остановки, - подчеркнул он.

Проезжую часть будущей магистрали поднимут на два с половиной метра в высоту.

- Подрядная организация ведет строительство качественно и с существенным опережением. График работ на текущий год полностью выполнен,– отметил исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства города Пензы Вадим Астафьев.