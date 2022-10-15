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Общество15 октября 2022 7:53

Новая дорога в микрорайоне Арбеково строится с опережением графика

Двухполосная магистраль протяженностью 1127 метров возводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Контракт на строительство был заключен в мае этого года. Как отметил заместитель главного инженера ООО «Автодорога» Михаил Глаголев, на сегодня уже готова канализация и почти завершено формирования насыпи земляного полотна.

- На данной дороге будут установлены четыре остановки, - подчеркнул он.

Проезжую часть будущей магистрали поднимут на два с половиной метра в высоту.

- Подрядная организация ведет строительство качественно и с существенным опережением. График работ на текущий год полностью выполнен,– отметил исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства города Пензы Вадим Астафьев.