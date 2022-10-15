В Мордовии приняты дополнительные меры соцподдержки членов семей участников СВО

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

14 октября Глава Республики Мордовия провел очередное заседание республиканской призывной комиссии по мобилизации. Обсуждались вопросы работы с обращениями граждан, также речь шла о подготовке республики к дальнейшему призыву на военную службу.

Отмечено, что обращения от людей по этой тематике продолжают поступать, но их становится меньше, потому что нормативная база, регламентирующая проведение призыва по мобилизации, совершенствуется. Руководитель республики поблагодарил представителей прокуратуры и федеральных структур за помощь в этой работе.

«Это очень важно - правильно принимать решения и не допускать ошибок, - сказал Артём Здунов. – В октябре мы приняли к руководству Указ Президента страны, расширяющий перечень оснований для отсрочки от призыва по обучению, Постановление Правительства России по порядку предоставления отсрочки от призыва работникам оборонно-промышленного комплекса, Федеральный закон о предоставлении призванным гражданам кредитных каникул.

Кроме того, руководствуемся и принятыми правительством республики документами по системообразующим предприятиям».

Глава республики сообщил также, что подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО. Они включают в себя:

- бесплатное двухразовое питание для школьников и учащихся СПО;

- бесплатные кружки и секции в госучреждениях допобразования;

- предоставление родителям военнослужащих соцуслуг в полустационарной форме и в форме соцобслуживания на дому бесплатно;

- внеочередной прием родителей военнослужащих в стационарные организации соцобслуживания и другие.

С Указом Главы Республики Мордовия можно ознакомиться по ссылке - http://clck.ru/32MZRA