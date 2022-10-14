Подключите электронную квитанцию – позаботьтесь о близких

Более 53 000 пензенцев получают счета за электроэнергию на свою электронную почту, отказавшись от бумажных квитанций.

Многих бесплатный сервис «Электронная квитанция» привлекает не только личным комфортом, но и возможностью избавить своих близких старшего поколения от забот, а также сэкономить их расходы и время. Ведь помимо своей квитанции на электронную почту можно получать квитанции родителей или других родственников.

Кроме того, электронная квитанция «ТНС энерго Пенза» приходит раньше бумажной, обеспечивает защиту персональных данных, а еще ее можно быстро оплатить без комиссии по встроенной ссылке. Более того, электронный платежный документ абсолютно равнозначен бумажной версии, даже с юридической точки зрения.

Подключить сервис «Электронная квитанция» можно любым удобным способом:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в личном кабинете;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»

- в любом офисе «ТНС энерго Пенза».