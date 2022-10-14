Скончался солист Губернаторской симфонической капеллы Анатолий Хрусталев

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Анатолий Хрусталев родился в Амурской области, но большую часть своей жизни – 40 лет – он провел в Пензенской. Здесь он работал сначала в областной филармонии, потом – в Пензаконцерте, был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

За свои заслуги Анатолий Николаевич был удостоен почетных титулов «Заслуженный артист России», «Заслуженный артист Республики Коми».

«Талантливый певец, добрый, чуткий человек он всегда умел ладить с людьми, успешно и плодотворно работал в составе творческих коллективов Сыктывкарской и Пензенской филармоний, вел активную гастрольную деятельность не только по России, но и за рубежом. Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения», - отмечается в некрологе, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Прощание с Анатолием Хрусталевым состоится 15 октября в церкви Петра и Павла. Начало - в 13:45.