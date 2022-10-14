Тренер из Мордовии получил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Главный тренер сборной команды Мордовии по велоспорту Юрий Вандаев работает в сфере спорта уже больше 20 лет. За эти годы он подготовил немало мастеров спорта. Его подопечные входят в сборную РФ, достойно выступают на соревнованиях в России и за рубежом.

- Приятно, что мои заслуги были оценены так высоко, - отметил тренер. – Но мой успех – это командная работа. Я не достиг бы его без поддержки моих коллег, министерства спорта и руководства республики.

Юрий Вандаев заверил, что оставаться на достигнутом не собирается: в его планах – дальнейшее развитие велоспорта не только в родной республике, но и по всей стране.