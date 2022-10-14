ФНС предупреждает о последствиях неформальной занятости и «серой» зарплаты

Налоговые органы Пензенской области ведут активную работу по информированию граждан о последствиях неофициального трудоустройства и «серой» зарплаты.

Результатом распространения неформальной занятости являются недополученные доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и социальная незащищенность граждан в условиях нестабильности экономической ситуации.

Работник, не оформивший трудовые отношения, может столкнуться с целым комплексом проблем, включая задержку заработной платы либо ее невыплату, непредоставление отпуска или больничного, выполнение неограниченного круга обязанностей, ненормированный рабочий день, плохие условия труда, беспричинное увольнение, отказ в получении кредита и т.д.

Для некоторых работодателей важным является наличие записи в трудовой книжке о работе в конкретной организации на определенной должности. Если никаких отметок в этом документе нет, то опыт работы может быть не зачтен. Более того, когда наступает срок выхода на пенсию, отсутствие в трудовой книжке записи о периоде работы на конкретном предприятии существенно снижает размер пенсии.

Естественно, закономерным последствием всех выше указанных проблем выступает желание защитить себя и свои права и восстановить социальную справедливость.

Трудовые права можно защищать самостоятельно либо посредством обращения в компетентные органы.

Искоренить практику выплаты «теневой» заработной платы, повысить уровень социальной защищенности работающего населения удастся исключительно при содействии самих граждан.

Сообщить о фактах сокрытия работодателем реальных размеров оплаты труда, неофициального трудоустройства можно через электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС России, оставить информацию в налоговом органе лично либо направить по почте.