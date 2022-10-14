До десяти лет грозит пензенцу, в ссоре из-за девушки дважды ударившему ножом соперника в грудь

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Стражи порядка установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний хозяин жилища.

Сотрудникам полиции он рассказал, что в ходе распития спиртных напитков между ним и его гостем возникла ссора, так как оба испытывали симпатию к одной и той же девушке, которая присутствовала в их компании. В результате хозяин схватился за нож и нанес своему сопернику два удара в область грудной клетки.

Согласно заключению эксперта, причиненные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.