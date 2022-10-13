Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 13:40

Олег Мельниченко сообщил об открытии школы в Пологовском района Запорожья

После многочисленных обстрелов зданию потребовался серьезный ремонт
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети

Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети

Как рассказал губернатор, строители, среди которых были и пензенцы, восстановили разрушенный фасад, залатали крышу, заменили окна, двери и радиаторы отопления.

Сегодня в обновленную школу пришли 300 учеников. 17 из них сели за парты впервые. Работающие в Запорожье представители Пензенской области подарили им наборы первоклассников.

«Силами пензенцев отремонтированы еще две школы Пологовского района — в поселке городского типа Розовка и городе Токмак. Дети должны без опаски идти в школу, региону нужна мирная жизнь», - отметил глава региона.