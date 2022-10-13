Олег Мельниченко сообщил об открытии школы в Пологовском района Запорожья

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Как рассказал губернатор, строители, среди которых были и пензенцы, восстановили разрушенный фасад, залатали крышу, заменили окна, двери и радиаторы отопления.

Сегодня в обновленную школу пришли 300 учеников. 17 из них сели за парты впервые. Работающие в Запорожье представители Пензенской области подарили им наборы первоклассников.

«Силами пензенцев отремонтированы еще две школы Пологовского района — в поселке городского типа Розовка и городе Токмак. Дети должны без опаски идти в школу, региону нужна мирная жизнь», - отметил глава региона.