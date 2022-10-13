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Звезды13 октября 2022 10:21

В декабре в Саранск и Пензу приедет поезд Деда Мороза

Это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

22 октября поезд начнет свой путь из Великого Устюга. Состав преодолеет свыше 33 тысяч километров и проедет через десятки городов.

Пассажирами поездка является Дедушка Мороз, Снегурочка, а также их сказочные товарищи и помощники. В каждом городе, где передвижная резиденция сделает остановку, будет организована праздничная программа или даже спектакль (зависит от времени стоянки на вокзале).

В Пензу и Саранск поезд Деда Мороза приедет в один день – 12 декабря. О времени прибытия и программе будет известно позже.