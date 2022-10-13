В декабре в Саранск и Пензу приедет поезд Деда Мороза

22 октября поезд начнет свой путь из Великого Устюга. Состав преодолеет свыше 33 тысяч километров и проедет через десятки городов.

Пассажирами поездка является Дедушка Мороз, Снегурочка, а также их сказочные товарищи и помощники. В каждом городе, где передвижная резиденция сделает остановку, будет организована праздничная программа или даже спектакль (зависит от времени стоянки на вокзале).

В Пензу и Саранск поезд Деда Мороза приедет в один день – 12 декабря. О времени прибытия и программе будет известно позже.