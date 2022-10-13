К восьми годам строгого режима приговорен житель Саранска за смертельное избиение соседа

Фото: Пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия

Хозяин нанес своему гостю множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. После чего вынес потерпевшего на лестничную площадку.

Тело погибшего под утро обнаружили жильцы дома. Согласно заключению судмедэкспертизы, потерпевший скончался от тупой сочетанной травмы тела.

Доказательства, собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ, признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 43-летнему жителю Саранска. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.