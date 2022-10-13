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Общество13 октября 2022 9:44

Депутат Владимир Вдонин посетил Вадинский район с рабочим визитом

Парламентарий провел традиционный прием граждан
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

К Владимиру Вдонину обратилась руководитель Комплексного центра социальной помощи населению с просьбой помочь в закупке новогодних подарков для детей из многодетных и социально незащищенных семей. Депутат ежегодно выделяет средства на эти нужды. Не станет исключением и грядущий праздник.

Жители Вадинска попросили оказать помощь в ремонте общественной бани. Также за содействием в косметическом ремонте комнаты частного дома к Владимиру Вдонину обратилась многодетная семья. Все поступившие в ходе приема вопросы поставлены на контроль.

В завершение визита в муниципальное образование Владимир Вдонин вручил юнармейцам средней школы села Вадинск макеты автомата Калашникова.