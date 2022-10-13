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Происшествия13 октября 2022 6:43

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, ударившего стаканом дочь сожительницы

Придя в гости к матери, женщина застала родственников за распитием спиртного и сделала мужчине замечание о пагубном влиянии на её мать
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, после удара стаканом с телесными повреждениями в области головы и лица женщину 1983 года рождения госпитализировали.

Участковыми уполномоченными личность подозреваемого была установлена. Мужчина 1962 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан и вину свою признал.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения расцениваются как лёгкий вред здоровью.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.