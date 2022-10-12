Пензенец оформил микрозайм на соседку

Как удалось выяснить правоохранителям, ранее женщина обращалась к 27-летнему подозреваемому, чтобы он помог ей погасить кредит без посещения банка.

Спустя некоторое время он, воспользовавшись сохранившимися у него данными гражданки, дистанционно оформил на нее договор микрозайма на 18 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на свои нужды.

Афера вскрылась, когда потерпевшей начали приходить письма о задолженности. Женщина обратилась в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.