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Происшествия12 октября 2022 14:36

Пензенец оформил микрозайм на соседку

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как удалось выяснить правоохранителям, ранее женщина обращалась к 27-летнему подозреваемому, чтобы он помог ей погасить кредит без посещения банка.

Спустя некоторое время он, воспользовавшись сохранившимися у него данными гражданки, дистанционно оформил на нее договор микрозайма на 18 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на свои нужды.

Афера вскрылась, когда потерпевшей начали приходить письма о задолженности. Женщина обратилась в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.