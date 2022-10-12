В Пензенской области работает телефон экстренной психологической помощи

На звонки отвечают специалисты Пензенской областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Они готовы помочь каждому, кто:

- страдает перепадами настроения;

- чувствует себя подавленным;

- избегает общества;

- плохо спит, часто видит ночные кошмары;

- пережил травмирующее событие;

- имеет проблемы с концентрацией внимание.

Если вас беспокоят эти или похожие симптомы, обратитесь по телефонам 8 (8412)-36-77-88 (с 8 до 16 часов) или 8-(800)-201-67-34 (с 16 до 8 часов).

- Многие боятся обращаться к психиатру. Это неправильно: вы же идете к врачу, если у вас болит нога или рука? – отмечает заместитель главного врача Пензенской областной психической больницы имени К.Р. Евграфова Ирина Шатохина. - Наши специалисты всегда готовы помочь, в том числе дать необходимые разъяснения по маршрутизации кризисной помощи.