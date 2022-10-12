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Здоровье12 октября 2022 13:37

В Пензенской области работает телефон экстренной психологической помощи

Получить консультацию специалиста можно бесплатно
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

На звонки отвечают специалисты Пензенской областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Они готовы помочь каждому, кто:

- страдает перепадами настроения;

- чувствует себя подавленным;

- избегает общества;

- плохо спит, часто видит ночные кошмары;

- пережил травмирующее событие;

- имеет проблемы с концентрацией внимание.

Если вас беспокоят эти или похожие симптомы, обратитесь по телефонам 8 (8412)-36-77-88 (с 8 до 16 часов) или 8-(800)-201-67-34 (с 16 до 8 часов).

- Многие боятся обращаться к психиатру. Это неправильно: вы же идете к врачу, если у вас болит нога или рука? – отмечает заместитель главного врача Пензенской областной психической больницы имени К.Р. Евграфова Ирина Шатохина. - Наши специалисты всегда готовы помочь, в том числе дать необходимые разъяснения по маршрутизации кризисной помощи.