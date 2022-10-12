Продолжается вакцинация сотрудников администрации Пензы и органов местного самоуправления

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
11 октября медицинскими работниками ГБУЗ «Городская поликлиника» проведена иммунизация более 40 муниципальных служащих от гриппа препаратом «Совигрипп», а также ревакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V».
Иммунитет привитых людей с успехом справляется с вирусом гриппа.
Вакцинация против этого заболевания проводится ежегодно с сентября по декабрь.
Также самым эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции является специфическая иммунопрофилактика в виде вакцинации и регулярной ревакцинации.
Как отмечают медики, особенность иммунной защиты от данного вируса заключается в постепенном снижении уровня антител в организме человека, а регулярная ревакцинация позволяет поддерживать их на высоком уровне.