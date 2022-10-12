В Мордовии при столкновении с впереди идущим автомобилем пострадал 8-летний пассажир «ВАЗа»

Фото: Пресс-служба МВД РМ

32-летний водитель автомашины «ВАЗ-21144» не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Renault Duster», после столкновения автомашины съехали в кювет.

Водитель «ВАЗа» и его пассажиры - 31-летнняя женщина и 8-летний ребенок с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения.

62-летняя водитель автомашины «Renault Duster» с различными травмами самостоятельно обращалась в ГБУЗ РМ РКБ №4, она трезва, у водителя автомашины «ВАЗ-21144» взята кровь на анализ.

В этот же день на 84 км автодороги сообщением «Саранск - Ромоданово - Б.Игнатово» 42-летняя водитель автомашины «ГРЕЙТ ВОЛЛ CC 6460 FMK20», по предварительным данным, во избежание столкновения с движущейся во встречном направлении автомашиной (предположительно «Шевролет Круз» белого цвета) не справившись с управлением, допустила съезд в придорожный кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомашины с различными травмами доставлялась в ГБУЗ РМ «Ичалковская РБ», трезва.

Приняты меры розыска транспортного средства, создавшего помеху для движения.