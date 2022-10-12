В Пензе суд рассмотрит уголовное дело регионального чиновника

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, взятки чиновник получал на постоянной основе за общее покровительство от лица, организовавшего на территории региона спортивные мероприятия по настольному теннису с целью продажи видеотрансляций турниров букмекерским организациям.

Врио министра физкультуры и спорта Пензенской области был задержан 15 октября 2021 года при передаче ему 120 тыс. рублей. В общей сложности подозреваемый получил взятки в размере 1 млн 700 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела выявлен еще один факт получения им взяток в общей сложности 360 тыс. рублей от жителя Пензы, занимавшегося организацией и покупкой видеотрансляций турниров по нескольким видам спорта.

Уголовное дело расследовано следователями регионального СК при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

Судом по ходатайствам следователя в обеспечительных целях наложен арест на автомашину, жилые помещения, земельный участок, ценные бумаги и денежные средства обвиняемого.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.