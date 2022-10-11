В пензенском онкологическом диспансере снова состоится день открытых дверей

15 октября во всем мире отмечается День борьбы с раком молочной железы. В этот же день в областном онкологическом диспансере на прием будут ждать врачи-онкологи.

Специалисты отмечают, что рак груди является одним из самых распространенных женских заболеваний. Однако недуг, выявленный на ранней стадии, возможно победить, поэтому профилактические осмотры у онколога – это залог долгой жизни.

Осмотр можно будет пройти с 9 до 13 часов. Прием проводится только по предварительной записи по телефону 8-937-422-64-54 (звонки принимаются с 9 до 15 часов). В день приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.