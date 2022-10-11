В Пензе установили современные остановочные павильоны

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Павильоны нового типа были установлены в рамках пилотного проекта пока только на трех остановках: «Библиотека им. Лермонтова», «ул. Сухумская» и «Областная филармония». Они оформлены в едином стиле и имеют подсветку, которая включается в темное время суток.

Помимо этого, остановки оборудованы USB-розетками и могут быть подключены к сети Wi-Fi и системе видеонаблюдения.

Сейчас прорабатывается вопрос заключения концессионного соглашения по обновлению других остановочных павильонов: в таком случае остановки будут установлены за счет инвестора, который также будет следить за их состоянием.