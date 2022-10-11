Еще семь молодых специалистов устроились на работу в Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева, к молодым реаниматологам пока прикрепили наставников, которые научат их работать в команде.

- Без врачей такого профиля не обходится не одна больница, - заявила она.

Пандемия коронавируса доказала значимость инфекционной службы. Пять новых специалистов помогут улучшить ее работу в учреждении. По словам Джамили Курмаевой, все молодые врачи, пришедшие на работу в центр, уже зарекомендовали себя как грамотные специалисты.