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Здоровье11 октября 2022 13:44

Еще семь молодых специалистов устроились на работу в Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи

Штат учреждения пополнился пятью инфекционистами и двумя реаниматологами
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева, к молодым реаниматологам пока прикрепили наставников, которые научат их работать в команде.

- Без врачей такого профиля не обходится не одна больница, - заявила она.

Пандемия коронавируса доказала значимость инфекционной службы. Пять новых специалистов помогут улучшить ее работу в учреждении. По словам Джамили Курмаевой, все молодые врачи, пришедшие на работу в центр, уже зарекомендовали себя как грамотные специалисты.