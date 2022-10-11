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Общество11 октября 2022 10:06

Олег Мельниченко потребовал обеспечить детей-сирот жильем в строго намеченные сроки

Такое поручение губернатор дал в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства и главами муниципальных образований во вторник, 11 октября
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

О промежуточных результатах работы по вопросам приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, доложил министр труда и социальной защиты региона Алексей Качан.

На сегодняшний день в списке 1262 человека, из них 676 - обладают правом на обеспечение жильём.

«В бюджете Пензенской области в 2022 году на предоставление жилья данной категории граждан предусмотрены значительные средства в сумме более 673 миллионов рублей, из федерального бюджета - свыше 32 миллионов, ранее такие средства на данное мероприятие никогда не выделялись», - отметил глава регионального минтруда.

Было отмечено, что стоимость одного квадратного метра была пересмотрена и установлена на уровне рыночной, что позволило сохранить темпы предоставления жилых помещений детям-сиротам.

На начало октября полностью завершены процедуры по формированию специализированного жилищного фонда в 16 муниципальных образованиях Пензенской области. Всего на сегодняшний день в регионе уже приобретено 332 квартиры.

Кроме того, почти закончены конкурсные процедуры в Белинском и Земетчинском районах. Сформирован жилищный фонд в Заречном, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Колышлейском и Пачелмском районах.

Планируется приобретение жилых помещений после окончания строительства в 5 районах – Пензенском, Бековском, Мокшанском, Нижнеломовском и Тамалинском.

Олег Мельниченко подчеркнул, что вопросы защиты жилищных прав данной категории граждан необходимо держать на постоянном контроле.

«Главное - выдерживайте сроки и, что немаловажно, качество приобретаемых квартир», - распорядился губернатор, поручив вернуться к рассмотрению вопроса на следующем оперативном совещании.