Олег Мельниченко потребовал обеспечить детей-сирот жильем в строго намеченные сроки

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

О промежуточных результатах работы по вопросам приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, доложил министр труда и социальной защиты региона Алексей Качан.

На сегодняшний день в списке 1262 человека, из них 676 - обладают правом на обеспечение жильём.

«В бюджете Пензенской области в 2022 году на предоставление жилья данной категории граждан предусмотрены значительные средства в сумме более 673 миллионов рублей, из федерального бюджета - свыше 32 миллионов, ранее такие средства на данное мероприятие никогда не выделялись», - отметил глава регионального минтруда.

Было отмечено, что стоимость одного квадратного метра была пересмотрена и установлена на уровне рыночной, что позволило сохранить темпы предоставления жилых помещений детям-сиротам.

На начало октября полностью завершены процедуры по формированию специализированного жилищного фонда в 16 муниципальных образованиях Пензенской области. Всего на сегодняшний день в регионе уже приобретено 332 квартиры.

Кроме того, почти закончены конкурсные процедуры в Белинском и Земетчинском районах. Сформирован жилищный фонд в Заречном, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Колышлейском и Пачелмском районах.

Планируется приобретение жилых помещений после окончания строительства в 5 районах – Пензенском, Бековском, Мокшанском, Нижнеломовском и Тамалинском.

Олег Мельниченко подчеркнул, что вопросы защиты жилищных прав данной категории граждан необходимо держать на постоянном контроле.

«Главное - выдерживайте сроки и, что немаловажно, качество приобретаемых квартир», - распорядился губернатор, поручив вернуться к рассмотрению вопроса на следующем оперативном совещании.