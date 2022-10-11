Пензенские ватерполистки победили в первом матче первенства России по водному поло

В напряженной борьбе пензенские спортсменки одержали верх над соперницами из Красноярского края со счетом 9:3.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, всего в соревнованиях принимают участие шесть команд из пяти регионов: Пензенской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края и Пермского края. Пензенскую сборную представляют 11 спортсменок областной СШ водных видов спорта 2010-2012 годов рождения. Старший тренер Сергей Юрьевич Севостьянов. Впереди у пензенских спортсменок еще 4 игры.

Соревнования продлятся до 14 октября.