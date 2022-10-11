В Пензе сотрудники СК приняли участие в гуманитарной акции «Братья по крови»

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В выездном пункте Пензенского областного клинического центра крови следователи сдали донорскую кровь для оказания помощи участвующим в специальной военной операции военнослужащим ВС РФ, а также нуждающимся в проведении реабилитационных мероприятий.

Многие сотрудники следственного управления сегодня впервые сдавали кровь, для некоторых – это уже добрая традиция.

Следственным управлением будет продолжена работа по оказанию помощи участвующим в специальной военной операции.

Сотрудники следственного управления выражают благодарность работникам Пензенского областного клинического центра крови за содействие в организации гуманитарной акции.