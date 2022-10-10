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Общество10 октября 2022 12:29

Студенты колледжа современных технологий переработки и бизнеса посетили Законодательное Собрание Пензенской области

Вадим Супиков рассказал ребятам о деятельности депутатов и истории становления парламентаризма в нашем регионе
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Приветствуя учащихся, председатель Законодательного Собрания Пензенской области рассказал, что в 19 веке в здании Дворянского собрания не только проводились съезды, но и устраивались балы. А сейчас здесь принимают законы – и быть может, в будущем, кто-то из студентов тоже станет депутатом.

В ходе экскурсии ребят познакомили с историей здания в послереволюционный, советский и постсоветский периоды, а также с организацией деятельности Законодательного Собрания после масштабной реконструкции 2008 года.