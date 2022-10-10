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Недвижимость10 октября 2022 11:20

В Пензенской области продолжаются работы по догазификации домовладений

О том, как обстоит ситуация сегодня, губернатору Олегу Мельниченко рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

По его информации, газ уже подведен к 3 625 домам – это 71% от запланированного числа.

- Поручение Президента России о догазификации населенных пунктов необходимо выполнить в срок, - заявил губернатор. – Также нужно контролировать процесс предоставления жителям региона мер поддержки.

Напоминаем вам, что в Пензенской области на льготы при газификации могут рассчитывать многодетные малообеспеченные семьи, семьи, в которые есть ребенок-инвалид, ветераны и труженики тыла. Их расходы на подведение газа к дому возмещаются из регионального бюджета.

Олег Мельниченко поставил задачу – активизировать работу по строительству сетей газоснабжения до границ земельных участков граждан и особое внимание уделить Кузнецкому и Городищенскому районам.