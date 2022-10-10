В Городищенском районе шестилетний ребенок отравился угарным газом

Сообщения о том, что пострадал ребенок, были опубликованы в ряде пензенских СМИ. Как было установлено следствием, его семья арендовала дом в Чаадаевке. 8 октября отец мальчика, сам ребенок, а также его бабушка приехали в жилище.

После того, как взрослые приготовили пищу на плите, несовершеннолетнему стало плохо. Вызванные врачи «скорой» установили, что ребенок отравился окисью углерода. Мальчик был госпитализирован, сейчас ему оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность газовой плиты. Назначен ряд экспертиз.