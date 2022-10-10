За сбыт наркотического средства жительнице Пензы грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Согласно заключению эксперта, содержимое является наркотическим средством мефедроном. Подозреваемая пояснила, что приобрела наркотик через Интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Полиция Пензенской области обращается к гражданам. Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.