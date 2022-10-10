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Происшествия10 октября 2022 8:25

За сбыт наркотического средства жительнице Пензы грозит до восьми лет лишения свободы

При передаче бумажного свёрток с запрещённым средством мужчине 1984 года рождения женщина была задержана сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пензе
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Согласно заключению эксперта, содержимое является наркотическим средством мефедроном. Подозреваемая пояснила, что приобрела наркотик через Интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Полиция Пензенской области обращается к гражданам. Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.