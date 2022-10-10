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Происшествия10 октября 2022 5:22

Полицейские разыскивают поджигателей дачного дома жителя Саранска в Пензенской области

Мужчина обратился с заявлением в МО МВД России «Лунинский»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Он рассказал, что в сентябре неизвестный поджог его дачный дом, расположенный в поселке Ягодный Лунинского района.

В момент инцидента владелец дачи находился по месту своего жительства. В результате пожара помещение выгорело изнутри и сгорела крыша. Предварительно, потерпевшему причинен ущерб на 500 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место преступления, изъяли вещественные доказательства, назначили пожаро-техническую и физико-химическую экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.