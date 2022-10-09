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Общество9 октября 2022 10:22

Поздравление Олега Мельниченко с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Источник:kp.ru

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто работает на земле, в отрасли животноводства, на предприятиях пищевой промышленности, всех, кого мы называем кормильцами России.

Сегодня агропромышленный комплекс по праву является ключевым звеном отечественной экономики. Пензенская область уверенно занимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур, приросту производства птицы и молочной продуктивности.

Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный труд, профессионализм, неизменную верность избранному делу!

Особые слова признательности выражаю славным ветеранам. Благодаря вашему богатому опыту и бережно передаваемым молодому поколению славным традициям успешно решается стратегическая задача обеспечения продовольственной безопасности страны. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!