Зареченец украл телефон у 18-летней жительницы Пензы

Со злоумышленником девушка повстречалась в подъезде дома на улице Ульяновской. Молодой человек попросил ее одолжить телефон, чтобы позвонить. Как только гаджет оказался у него в руках, юноша скрылся.

Девушке не оставалось ничего другого, как пойти в полицию. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая спустя некоторое время задержала 20-летнего зареченца, подходящего под описание. Тот отпираться не стал и признался, что сдал телефон в комиссионный магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело.