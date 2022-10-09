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Происшествия9 октября 2022 10:18

Зареченец украл телефон у 18-летней жительницы Пензы

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Со злоумышленником девушка повстречалась в подъезде дома на улице Ульяновской. Молодой человек попросил ее одолжить телефон, чтобы позвонить. Как только гаджет оказался у него в руках, юноша скрылся.

Девушке не оставалось ничего другого, как пойти в полицию. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая спустя некоторое время задержала 20-летнего зареченца, подходящего под описание. Тот отпираться не стал и признался, что сдал телефон в комиссионный магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело.