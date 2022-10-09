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Здоровье9 октября 2022 10:11

В Тамалинской участковой больнице устанавливается новое диагностическое оборудование

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение» начат монтаж цифрового рентгеновского аппарата для флюорографии легких стоимостью 7 миллионов рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Этот флюорограф отвечает последним требованиям диагностики туберкулеза и рака легких, - отмечает главный врач Тамалинской участковой больницы Андрей Лагутин.

Стартовавшая в 2021 году программа модернизации первичного звена регионального здравоохранения рассчитана на пять лет и включает финансирование строительства новых медицинских объектов, капремонт медучреждений, обновление автопарка и покупку новой медтехники.

Работа по замене устаревшего аналогового оборудования для флюорографии легких на цифровое постепенно ведется во многих медицинских организациях области.

Из 22 флюорографов, запланированных к поставке на 2022 год, в регион уже доставлено 12 единиц.