В Тамалинской участковой больнице устанавливается новое диагностическое оборудование

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Этот флюорограф отвечает последним требованиям диагностики туберкулеза и рака легких, - отмечает главный врач Тамалинской участковой больницы Андрей Лагутин.

Стартовавшая в 2021 году программа модернизации первичного звена регионального здравоохранения рассчитана на пять лет и включает финансирование строительства новых медицинских объектов, капремонт медучреждений, обновление автопарка и покупку новой медтехники.

Работа по замене устаревшего аналогового оборудования для флюорографии легких на цифровое постепенно ведется во многих медицинских организациях области.

Из 22 флюорографов, запланированных к поставке на 2022 год, в регион уже доставлено 12 единиц.