Жители Пензенской области продолжают выбирать «Народного участкового»

В первом этапе конкурса участвовали участковые из каждого района области, а также из Пензы. По итогам голосования во второй этап прошли 10 правоохранителей:

- Алексей Лемаев из Заречного;

- Радик Алиев из Кузнецкого района;

- Владимир Стригин из Нижнеломовского района;

- Дмитрий Азов из Лунинского района;

- Александр Ларионов из Никольского района;

- Эдуард Стрелков из Пензы;

- Алексей Савоськин из Пензы;

- Евгений Малякин из Никольского района;

- Виктор Сергеев из Шемышейского района;

- Олег Волков из Каменского района.

Проголосовать за кого-то из них можно на сайте УВМД по Пензенской области.