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Общество9 октября 2022 9:05

Жители Пензенской области продолжают выбирать «Народного участкового»

Голосование в рамках второго этапа конкурса продлится до 16 октября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В первом этапе конкурса участвовали участковые из каждого района области, а также из Пензы. По итогам голосования во второй этап прошли 10 правоохранителей:

- Алексей Лемаев из Заречного;

- Радик Алиев из Кузнецкого района;

- Владимир Стригин из Нижнеломовского района;

- Дмитрий Азов из Лунинского района;

- Александр Ларионов из Никольского района;

- Эдуард Стрелков из Пензы;

- Алексей Савоськин из Пензы;

- Евгений Малякин из Никольского района;

- Виктор Сергеев из Шемышейского района;

- Олег Волков из Каменского района.

Проголосовать за кого-то из них можно на сайте УВМД по Пензенской области.