Жители Пензенской области продолжают выбирать «Народного участкового»

В первом этапе конкурса участвовали участковые из каждого района области, а также из Пензы. По итогам голосования во второй этап прошли 10 правоохранителей:
- Алексей Лемаев из Заречного;
- Радик Алиев из Кузнецкого района;
- Владимир Стригин из Нижнеломовского района;
- Дмитрий Азов из Лунинского района;
- Александр Ларионов из Никольского района;
- Эдуард Стрелков из Пензы;
- Алексей Савоськин из Пензы;
- Евгений Малякин из Никольского района;
- Виктор Сергеев из Шемышейского района;
- Олег Волков из Каменского района.
Проголосовать за кого-то из них можно на сайте УВМД по Пензенской области.