В Саранске работает мобильный пункт юридической помощи родственникам мобилизованных граждан

ВНа данный момент мобильный пункт помощи работает на территории Военного комиссариата Саранска, но в будущем возможны выезды в районы республики. Все желающие смогут получить консультации по вопросам мобилизации, урегулирования трудовых отношений, мер поддержки. Вся юридическая помощь оказывается бесплатно.

- К каждому обратившемуся мы подходим индивидуально, подключая к поиску ответа специалистов различного профиля. Это позволяет обратившемуся получить полную и подробную консультацию, - подчеркнул Глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

С 10 по 14 октября пункт помощи продолжит работу на территории комиссариата в Саранске. Получить консультацию в эти дни можно будет с 9 до 12 часов.