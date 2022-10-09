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Общество9 октября 2022 8:55

В Саранске работает мобильный пункт юридической помощи родственникам мобилизованных граждан

Он был создан по поручению главы республики Артема Здунова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

ВНа данный момент мобильный пункт помощи работает на территории Военного комиссариата Саранска, но в будущем возможны выезды в районы республики. Все желающие смогут получить консультации по вопросам мобилизации, урегулирования трудовых отношений, мер поддержки. Вся юридическая помощь оказывается бесплатно.

- К каждому обратившемуся мы подходим индивидуально, подключая к поиску ответа специалистов различного профиля. Это позволяет обратившемуся получить полную и подробную консультацию, - подчеркнул Глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

С 10 по 14 октября пункт помощи продолжит работу на территории комиссариата в Саранске. Получить консультацию в эти дни можно будет с 9 до 12 часов.