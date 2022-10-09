В Пензе суд вынесет приговор убийце сожительницы

Судмедэкспертизой установлено, что женщина 1969 года рождения скончалась от множественных ран головы, сопровождавшихся массивной кровопотерей.
Трагедия произошла вечером 23 августа 2022 года в квартире по улице Экспериментальной в Пензе.
Конфликт начался из-за продажи мужчиной своего сотового телефона.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в ходе выяснения отношений злоумышленник нанес сожительнице множественные удары по голове и телу предметами посуды.
После избиения женщины он лег спать. Утром следующего дня соседка обнаружила, что потерпевшая не подает признаков жизни.
Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщина 1969 года рождения скончалась от множественных ран головы, сопровождавшихся массивной кровопотерей.
По решению суда мужчина был арестован. Вину в совершении убийства признал.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.