В Пензе суд вынесет приговор убийце сожительницы

Судмедэкспертизой установлено, что женщина 1969 года рождения скончалась от множественных ран головы, сопровождавшихся массивной кровопотерей.

Трагедия произошла вечером 23 августа 2022 года в квартире по улице Экспериментальной в Пензе.

Конфликт начался из-за продажи мужчиной своего сотового телефона.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в ходе выяснения отношений злоумышленник нанес сожительнице множественные удары по голове и телу предметами посуды.

После избиения женщины он лег спать. Утром следующего дня соседка обнаружила, что потерпевшая не подает признаков жизни.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщина 1969 года рождения скончалась от множественных ран головы, сопровождавшихся массивной кровопотерей.

По решению суда мужчина был арестован. Вину в совершении убийства признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.