В Пензе обновили Галерею почета и славы учителей

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В Галерею почета и славы попали 14 педагогов. От имени губернатора Олега Мельниченко их поздравил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

- Несколько лет назад в Пензе появился замечательный учительский сквер. И очень символично, что он находится рядом с педагогическим институтом, - отметил он. – Спасибо вам, учителя, за ваш нелегкий труд.

Министр образования Пензенской области Алесей Комаров, приветствуя собравшихся, пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

- Надеюсь, что в будущем на данной аллее появятся имена и ваших учеников, - подчеркнул министр.