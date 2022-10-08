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Общество8 октября 2022 12:03

В Пензе обновили Галерею почета и славы учителей

Церемония вручения свидетельств состоялась в пятницу, 7 октября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В Галерею почета и славы попали 14 педагогов. От имени губернатора Олега Мельниченко их поздравил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

- Несколько лет назад в Пензе появился замечательный учительский сквер. И очень символично, что он находится рядом с педагогическим институтом, - отметил он. – Спасибо вам, учителя, за ваш нелегкий труд.

Министр образования Пензенской области Алесей Комаров, приветствуя собравшихся, пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

- Надеюсь, что в будущем на данной аллее появятся имена и ваших учеников, - подчеркнул министр.