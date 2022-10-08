В Пензе из-за аварии отключили отопление в 45 домах

Очередное заседание штаба по отопительному сезону состоялось накануне в городской администрации. Основные работы по пуску тепла завершились: теплоноситель подан в 3005 домов, 97 школ, 126 детских садов, 123 больницы и поликлиники.

Однако батареи в некоторых домах по-прежнему остаются холодными. Причин может быть несколько: некоторые УК решили пока не принимать теплоноситель из-за теплой погоды. Отопление может отсутствовать и из-за технических проблем во внутридомовой системе.

Кроме того, накануне вечером из-за аварии отопление отключилось в 45 домах, двух учреждениях здравоохранения и четырех учреждениях культуры.

- Теплоснабжение всех объектов в городе должно быть восстановлено в кратчайшие сроки. Перед вашими бригадами стоит задача за выходные дни ликвидировать 100% выявленных утечек, - подытожил Александр Басенко.