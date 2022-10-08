Директору Мордовского музея им. С. Эрьзи присвоено звание Заслуженного художника России

Фото: Пресс-служа музея

ДЛюдмила Нарбекова занимается рисованием еще с детства – в художественную школу она записалась сама вместе с одноклассницей. В школьные годы она занималась созданием стенгазет, а также помогала старшей сестре, учившейся на медицинском факультете, рисовать анатомические пособия.

После - закончила Саранское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной. С 2004 года возглавляет Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.

Художница работает в стиле «этнофутуризм», вдохновляясь обычаями и традициями финно-угорских народностей.