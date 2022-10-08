Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 8:44

Директору Мордовского музея им. С. Эрьзи присвоено звание Заслуженного художника России

Соответствующий Указ накануне подписал Президент РФ Владимир Путин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служа музея

Фото: Пресс-служа музея

ДЛюдмила Нарбекова занимается рисованием еще с детства – в художественную школу она записалась сама вместе с одноклассницей. В школьные годы она занималась созданием стенгазет, а также помогала старшей сестре, учившейся на медицинском факультете, рисовать анатомические пособия.

После - закончила Саранское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной. С 2004 года возглавляет Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.

Художница работает в стиле «этнофутуризм», вдохновляясь обычаями и традициями финно-угорских народностей.