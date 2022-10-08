Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 8:26

В Бессоновской районной больнице появился врач-онколог

Выпускница ПГУ Елена Зиновьева – еще одна участница областной программы «Земский доктор»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Специалист закончила университет в 2019 году. После этого Елена поступила в ординатуру по специальности «онкология». Бессоновский район медик выбрала в качестве места работы неслучайно: по ее мнению, работа в сельской местности позволяет быстро набраться опыта.

- Когда ты единственный специалист своего профиля в больнице и ответственность за все лежит только на тебе, то начинаешь понимать, как устроены болезни и как они развиваются, - отметила она.

Главный врач Бессоновской больницы Юлия Агапова подчеркнула, что приход нового специалиста на работу – это всегда большое и радостное событие.

- От Елены Петровны чувствуется огромное желание работать на благо наших жителей, - отметила она.

Благодаря программе «Земский доктор» в 2022 году в сельские больницы региона устроился 71 врач.