Как я просил автограф у Владимира Путина

Фото из личного архива автора

После уймы звонков на прямую линию Президента России в Голубом зале «Комсомольской правды» и по ее завершении мы бурно обсуждали темы, волновавшие читателей со всех уголков СНГ. Союза, казалось, уже нет, а газета издавалась в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, Молдове.

Ее читали советские люди в бывших республиках и не просто по инерции, - по жизненному опыту, полученному воспитанию искали справедливости в Москве, у Путина, просили о помощи. На первый взгляд этот пародокс, но на самом деле – закономерность обсуждал с Президентом главред – светлая голова Володя Сунгоркин.

… Сегодня, мне, принимавшему присягу в Советском Союзе, волнительно поздравить Вас, Владимир Владимирович, с Днем рождения!

Если перефразировать мультпесенку, то пока солнце не село – журналисты должны пахать на грядке.

А Президенты, как водится в России, - на галере.

Энергии Вам желают, товарищ Верховный главнокомандующий, солдаты и офицеры запаса Пензенской области и Мордовии, читатели «Комсомольской правды».

Пенза – Москва