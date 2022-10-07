В Пензу снова приедет передвижной музей «Поезд Победы»

В прошлом году приехавший в Пензу «Музей Победы» не смог принять всех желающих осмотреть экспозицию – их оказалось слишком много. Поэтому губернатор Олег Мельниченко попросил организаторов проекта посетить наш город еще раз.

Состав прибудет в Пензу 11 октября. Музей будет открыт два дня: 11 октября с 10:00 до 19:30 и 12 октября с 10:00 до 19:00.

Чтобы посетить экскурсию, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. После этого на вашу почту придет пригласительный билет.

Для желающих посетить выставку, но не имеющих возможности зарегистрироваться самостоятельно, будет работать колл-центр по номеру 8 (8412)56-42-68.