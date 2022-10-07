В Пензе прокуратура оценит подготовку ресурсоснабжающей организации к отопительному периоду

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ организована после появления в сети Интернет информации о порыве на магистральных теплосетях вечером 05.10.2022 в районе ул. Карпинского г. Пензы, в результате которого через люк на проезжую часть произошел интенсивный выброс горячей воды.

В ходе проверки будет дана оценка подготовке ресурсоснабжающей организации к отопительному периоду 2022 – 2023 г.г. и будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.