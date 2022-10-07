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Недвижимость7 октября 2022 12:38

В Пензе прокуратура оценит подготовку ресурсоснабжающей организации к отопительному периоду

Решение о проведении проверки принято после порыва на магистральных теплосетях по ул. Карпинского 05.10.2022
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ организована после появления в сети Интернет информации о порыве на магистральных теплосетях вечером 05.10.2022 в районе ул. Карпинского г. Пензы, в результате которого через люк на проезжую часть произошел интенсивный выброс горячей воды.

В ходе проверки будет дана оценка подготовке ресурсоснабжающей организации к отопительному периоду 2022 – 2023 г.г. и будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.