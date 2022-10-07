Актриса Пензенского драмтеатра примет участие в фестивале молодой режиссуры

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Организованный Союзом театральных деятелей РФ ежегодный фестиваль молодой режиссуры «АртМиграция» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 16 октября.

Созданный в 2013 году, фестиваль собирает наиболее интересные постановки молодых режиссеров, работающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. На нынешней, уже десятой по счету «АртМиграции» будут спектакли из Екатеринбурга, Иванова, Новосибирска, Омска, Перми, Сарова Нижегородской области, Твери, Томска, Тюмени.

Среди гостей фестиваля - актриса Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского Юлия Кузнецова. Творческой командировкой на «АртМиграцию» она премирована за активную работу в Пензенском региональном отделении Союза театральных деятелей России.

Юлия Кузнецова служит в Пензенском драматическом театре с 2014 года. Она играет главные и центральные роли в спектаклях «Севастопольский вальс» (Любаша Толмачёва), «Моё загляденье» (Милочка-3), «Свадьба Кречинского» (Лидочка), «Так и будет» (Оля), «Золушка» (Золушка), «Аленький цветочек» (Алёнушка) и многих других.

Кроме актёрской работы, выполняет обязанности ассистента режиссёра в ряде спектаклей. С 2018 она - член Союза театральных деятелей Росийской Федерации, в 2021 назначена уполномоченной Правления регионального отделения СТД РФ по Пензенскому драматическому театру. Была в числе основных организаторов многих общетеатральных проектов, таких как конкурс детского творчества «Рисуем пензенский театр», церемонии открытия III Международного фестиваля «МаскерадЪ».