От лица всех жителей Пензенской области губернатор поздравил Президента России

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От лица всех жителей Пензенской области Глава региона поздравил Президента с этим замечательным праздником.

Всю свою жизнь Владимир Владимирович посвятил России. Укреплению ее статуса на мировой арене, плодотворной работе на благо всех россиян. Под его руководством наша страна выбралась из тяжелого наследия 90-х годов, год от года улучшая показатели во всех сферах. Сейчас мы столкнулись с непростым периодом, но нет сомнений, что, преодолев его, мы станем только сильнее.

«Хочу пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и успешного решения всех задач, которые стоят перед ним как перед Главой нашей Родины, а также дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и всех ее жителей! – сказал в поздравлении Олег Мельниченко.