В библиотеке им. Лермонтова откроется арт-галерея с картинами пензенских художников

Отец художника Василия Сычева подарил библиотеке одну из картин сына. Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Все полотна были переданы учреждению пензенскими художниками в рамках проекта «Картина в библиотеке». Недавно коллекция пополнилась картиной «Весна в Новой Яксарке» Василия Сычева.

Пензенский художник Василий Сычев работает в жанре реализма, изображая знакомые уголки нашего региона. В частности, на картине, переданной в библиотеку отцом автора, можно увидеть село Яксарка, расположенное рядом с Сурским водохранилищем.

Открытие арт-галереи в библиотеке будет приурочено к 130-летию учреждения.