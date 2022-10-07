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Общество7 октября 2022 8:21

В библиотеке им. Лермонтова откроется арт-галерея с картинами пензенских художников

В нее входят больше десяти картин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Отец художника Василия Сычева подарил библиотеке одну из картин сына.

Отец художника Василия Сычева подарил библиотеке одну из картин сына.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Все полотна были переданы учреждению пензенскими художниками в рамках проекта «Картина в библиотеке». Недавно коллекция пополнилась картиной «Весна в Новой Яксарке» Василия Сычева.

Пензенский художник Василий Сычев работает в жанре реализма, изображая знакомые уголки нашего региона. В частности, на картине, переданной в библиотеку отцом автора, можно увидеть село Яксарка, расположенное рядом с Сурским водохранилищем.

Открытие арт-галереи в библиотеке будет приурочено к 130-летию учреждения.