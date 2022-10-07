301 дерево спилили трое мужчин в Теньгушевском районе Мордовии

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В рамках предварительного расследования установлено, что подозреваемый попросил двух местных жителей помочь ему в рубке деревьев и с 10 по 24 сентября на делянке, расположенной около с. Мельсетьево, они спилили 301 дерево, общим объемом 120 кубических метров.

Древесину мужчина планировал вывезти к себе в хозяйство и в последующем продать.

Как пояснили помощники подозреваемого, они предполагали, что для рубки есть все законные основания.

По предварительным данным, ущерб, причиненный министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Мордовия, составил около 950 тысяч рублей.

Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками уголовного розыска ПП№14 (по обслуживанию Теньгушевского района) ММО МВД России «Темниковский».

Фигурант вину в совершении преступления признал полностью. Расследование продолжается.