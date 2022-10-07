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Общество7 октября 2022 6:19

В Пензе для школьников провели урок гражданской обороны

Управление по делам ГОЧС города совместно с администрацией Железнодорожного района 6 октября организовало занятия по гражданской обороне для учащихся второго филиала школы №47
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ребятам рассказали об основных задачах, силах гражданской обороны в мирное и военное время, продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания от вредных и опасных факторов.

Также во время занятия школьникам напомнили о соблюдении мер безопасности при обращении с огнем, газом в быту и вручили памятки с указанием телефонов экстренных служб.

В завершение мероприятия специалисты показали документальный фильм о 90-летии со дня образования Гражданской обороны.