В Пензе для школьников провели урок гражданской обороны

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ребятам рассказали об основных задачах, силах гражданской обороны в мирное и военное время, продемонстрировали средства индивидуальной защиты органов дыхания от вредных и опасных факторов.

Также во время занятия школьникам напомнили о соблюдении мер безопасности при обращении с огнем, газом в быту и вручили памятки с указанием телефонов экстренных служб.

В завершение мероприятия специалисты показали документальный фильм о 90-летии со дня образования Гражданской обороны.