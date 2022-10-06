Коллекция Пензенского краеведческого музея пополнилась личными вещами ветерана Елизаветы Сазыкиной

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Елизавета Сазыкина родилась в поселке Ртищево и выросла в Пензе. После окончания мединститута в Казани в 1938 году она устроилась на работу в эвакогоспиталь на врачебном участке станции Кочетовка.

С 1942 года Елизавета Васильевна работала заведующей лабораторией Отделенческой больницы на ст. Мичуринск Юго-Восточной железной дороги. До своей смерти в 1996 году проживала в Пензе. Была награждена медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда».

Внучка ветерана передала в дар музею личные вещи и фотографии своей бабушки.