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Общество6 октября 2022 13:54

Коллекция Пензенского краеведческого музея пополнилась личными вещами ветерана Елизаветы Сазыкиной

Их в дар учреждению передала внучка женщины Светлана Лыкова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Елизавета Сазыкина родилась в поселке Ртищево и выросла в Пензе. После окончания мединститута в Казани в 1938 году она устроилась на работу в эвакогоспиталь на врачебном участке станции Кочетовка.

С 1942 года Елизавета Васильевна работала заведующей лабораторией Отделенческой больницы на ст. Мичуринск Юго-Восточной железной дороги. До своей смерти в 1996 году проживала в Пензе. Была награждена медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда».

Внучка ветерана передала в дар музею личные вещи и фотографии своей бабушки.